Al Arabiya: США и Иран договорились продлить перемирие еще на 60 дней

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США и Иран согласовали продление режима прекращения огня еще на 60 дней. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

По данным собеседников телеканала, действующий срок перемирия истекает 17 августа. Договоренности о прекращении огня стороны закрепили в подписанном в июне меморандуме о взаимопонимании.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон продолжает переговоры с Тегераном "вполсилы" и наблюдает за ухудшением экономической ситуации в Иране. При этом СМИ сообщали, что США израсходовали почти все запасы высокоточных ракет ATACMS и PrSM в ходе операции против Ирана.

На этом фоне The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных чиновников сообщила, что арабские разведслужбы получили данные о подготовке Ирана к расширению военных действий против США и Израиля. По их информации, Тегеран усилил влияние КСИР на армию, наращивает производство ракет и беспилотников.