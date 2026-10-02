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В Киеве перекрыли три моста через Днепр после сообщений о взрывах, сообщает News.ru со ссылкой на пресс-службу городской государственной администрации.

Отмечается, что Южный мост и мост Патона закрыты для проезда в обе стороны. Мост Метро, в свою очередь, перекрыт только в направлении левого берега реки.

Помимо этого, пришлось менять движение автобусов и троллейбусов – их частично перенаправили через Дарницкий и Подольский мосты.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ночью российские военные поразили в Киеве автожелезнодорожный мост через реку Днепр. Он обеспечивал не только переброску войск, но и логистические поставки военных грузов для украинских группировок в Донбассе.

Также была атакована электроподстанция "Киевская", которая находится в Наливайковке Киевской области, и производственно-промышленный комплекс в порту Измаил Одесской области.

