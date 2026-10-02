Движение в центре Москвы открыто

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Автомобильное движение в центре Москвы вновь открыто. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Ограничения вводились утром 2 октября. Теперь можно свободно передвигаться, в том числе на съезде с Кремлевской набережной на Боровицкую площадь.

Также это касается съездов с ТТК на Ленинский проспект по направлению в область, с проспекта Вернадского на Ленинский проспект в сторону области и из проезда Апакова на Ленинский проспект.

Ранее сообщалось, что 3 и 4 октября движение ограничат в центре и на западе Москвы из-за проведения полумарафона "Моя столица". В частности, водители не смогут проехать по участкам улицы Косыгина, Ростовской, Саввинской, Новодевичьей и Лужнецкой набережных, а также другим улицам.