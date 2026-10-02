Более 640 украинских беспилотников сбили за ночь над регионами России

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские силы ПВО в ночь на 2 октября сбили на регионами страны 646 украинских дронов. Об этом сообщает RT со ссылкой пресс-службу Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что перехват осуществлялся с 20:00 1 октября до 08:00 2-го числа. Все аппараты противника были самолетного типа.

Ранее в многоквартирном доме в Волгограде вспыхнул пожар после атаки украинских беспилотников на промышленную инфраструктуру региона. По предварительной информации, травмы получил один человек, он доставлен в больницу.

Глава Волгоградской области Андрей Бочаров поручил уточнить объем повреждений и ликвидировать последствия удара. Для жильцов пострадавшего дома развернули пункт временного размещения на территории местной школы.