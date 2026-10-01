ВСУ атаковали комплекс "Мираторга" в Брянской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Комплекс агропромышленного холдинга "Мираторг" в Брянской области подвергся массированной атаке украинских беспилотников. Об этом сообщил глава региона Егор Ковальчук в MAX.

По его словам, в результате удара уничтожено 9 единиц техники, еще 13 машин получили повреждения. Никто из сотрудников не пострадал.

Также в результате сброса с БПЛА взрывного устройства в Погаре ранения получил 16-летний подросток. Его доставили в больницу.

Кроме того, в Климове дрон-камикадзе атаковал движущийся автобус. Травмы получил водитель, он госпитализирован.

Всего за прошедшие сутки над территорией Брянской области силы ПВО Минобороны РФ, мобильно-огневые группы бригады "БАРС-Брянск", МОГ Брянского ЛО МВД РФ на транспорте и спецподразделения Росгвардии по региону сбили 139 вражеских беспилотников самолетного типа.

Ранее украинские военные атаковали город Трубчевск в Брянской области. Травмы получили 12 человек, в том числе 9 студентов. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, они доставлены в больницу.