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01 октября, 10:10

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SHOT: историк Понасенков переписал свою последнюю в России квартиру на мать

Историк Понасенков переписал свою последнюю в России квартиру на мать – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Историк и блогер Евгений Понасенков передал в дар своей 74-летней матери трехкомнатную квартиру в Хорошевском районе Москвы. Таким образом он отказался от своей последней недвижимости в России, сообщает Life.ru со ссылкой на канал SHOT.

Сделал это блогер после включения в реестр иностранных агентов. Стоимость жилья оценивается примерно в 35 миллионов рублей.

В настоящее время в квартире живут близкие блогера, в том числе его 76-летний отец Николай, который является полковником медицинской службы в отставке. Раньше он руководил отделением в госпитале внутренних войск.

В 2010 году его привлекли к уголовной ответственности: следствие обвинило его в краже 70 литров раствора альбумина на сумму 745 тысяч рублей для передачи гражданским лицам. Медик вину отрицал, заявляя о подставе, однако суд назначил условное наказание. В данный момент он работает в Центре крови имени О. К. Гаврилова.

Понасенкова включили в реестр иноагентов в апреле 2022 года. Причиной стала в том числе публикация 30 роликов, в которых он усомнился в легитимности и авторитете национальных лидеров России.

В сентябре 2026 года историка исключили из реестра в связи с утратой им признаков иностранного агента. Комментируя ситуацию, блогер сказал, что не сразу поверил в это.

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