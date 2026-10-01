SHOT: историк Понасенков переписал свою последнюю в России квартиру на мать

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Историк и блогер Евгений Понасенков передал в дар своей 74-летней матери трехкомнатную квартиру в Хорошевском районе Москвы. Таким образом он отказался от своей последней недвижимости в России, сообщает Life.ru со ссылкой на канал SHOT.

Сделал это блогер после включения в реестр иностранных агентов. Стоимость жилья оценивается примерно в 35 миллионов рублей.

В настоящее время в квартире живут близкие блогера, в том числе его 76-летний отец Николай, который является полковником медицинской службы в отставке. Раньше он руководил отделением в госпитале внутренних войск.

В 2010 году его привлекли к уголовной ответственности: следствие обвинило его в краже 70 литров раствора альбумина на сумму 745 тысяч рублей для передачи гражданским лицам. Медик вину отрицал, заявляя о подставе, однако суд назначил условное наказание. В данный момент он работает в Центре крови имени О. К. Гаврилова.

Понасенкова включили в реестр иноагентов в апреле 2022 года. Причиной стала в том числе публикация 30 роликов, в которых он усомнился в легитимности и авторитете национальных лидеров России.

В сентябре 2026 года историка исключили из реестра в связи с утратой им признаков иностранного агента. Комментируя ситуацию, блогер сказал, что не сразу поверил в это.