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01 октября, 10:19

Общество

Москвичей ожидает золотая осень без сырости в первой половине октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Москвичей ожидает золотая осень без сырости в первой половине октября. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в телеграм-канале.

Как отметил синоптик, температура воздуха прогнозируется на 2–3 градуса выше среднемесячной нормы, которая составляет 5,1 градуса.

"Ночная – 2,1 градуса, дневная – 8,2 градуса", – добавил он.

При этом осадков снова выпадет меньше примерно на 30%. За первые две недели октября на фоне влияния мощного антициклона ожидается не более 10–15% осадков от месячной нормы.

Метеорологическая зима, в свою очередь, начнется не раньше второй половины ноября. Предполагается, что устойчивый снежный покров сформируется только к декабрю.

Тишковец отметил, что погодные процессы продолжат смещаться по срокам и природа не будет спешить с переходом на зимний режим, поэтому у автомобилистов еще есть в запасе 1–1,5 месяца для эксплуатации летней резины.

Ранее сообщалось, что первые заморозки в Москве возможны в ночь на 4 октября. Температура в ночное время опустится до минус 3 градусов, а днем столбики термометров не поднимутся выше 9–12 градусов. На этом "старое" бабье лето закончится.

Антициклон принес в Москву похолодание

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