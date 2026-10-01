Сбербанк запустил бесконтактную оплату умным кольцом

Фото: sberdevices.ru

Сбербанк начал использовать умное кольцо для бесконтактной оплаты покупок, сообщила пресс-служба кредитной организации.

Кольцо "Сбер" получило обновление благодаря интеграции с технологией "Вжух". Теперь расплачиваться им можно без банковской карты или смартфона.

Оплата действует по всей России – везде, где есть биометрические терминалы "Сбера" или терминалы банков-партнеров с поддержкой "Вжух". Чтобы включить функцию, необходимо привязать любой счет банка к приложению кольца.

При оплате кольцом ее нужно будет подтвердить жестом. Когда на терминале отобразится сумма покупки, пользователь, держа руку параллельно полу, должен дважды коснуться метки на кольце и поднести его к терминалу.

Ранее национальная система платежных карт запустила сервис оплаты смарт-часами. Достаточно повернуть запястье, активировав экран часов, и поднести устройство к терминалу – транзакция обрабатывается мгновенно. При этом все операции, проведенные через Mir Pay на смарт-часах, участвуют в акциях платежной системы "Мир" наравне с операциями по карте.

