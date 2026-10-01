В Забайкалье охотникам будут платить 15 тыс рублей за добычу медведя

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В Забайкальском крае ввели награду 15 тысяч рублей за добычу медведя. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства природных ресурсов.

Как указали в ведомстве, такая мера позволит дополнительно привлечь охотников к работе на территориях, где наблюдается наиболее напряженная обстановка.

С начала осени в регионе уже добыто 70 медведей. Всего зафиксировано 100 сообщений о выходах диких животных, в том числе 35 случаев непосредственно на территории населенных пунктов.

В настоящее время регулирование численности зверей проводится в восьми муниципалитетах: Агинском, Акшинском, Карымском, Красночикойском, Кыринском, Петровск-Забайкальском, Улетовском и Хилокском. Для оперативного реагирования создано 85 мобильных групп, которые мониторят территории и выезжают по поступающим от жителей заявкам. Всего к работе привлекли 275 охотоведов и охотников.

С 29 сентября на всей территория Забайкалья действует режим повышенной готовности. Решение приняли на заседании комиссии по ЧС в связи с участившимися случаями выхода диких животных к жилым кварталам. Ситуация с медведями требует особого внимания, подчеркивал губернатор региона Александр Осипов.