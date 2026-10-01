Более 90 человек отравились на свадьбе в Азербайджане

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В Кюрдамирском районе Азербайджана на свадебном торжестве отравился 91 человек, сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями республики.

Их госпитализировали в Кюрдамирскую центральную районную больницу. Состояние пострадавших оценивается как среднетяжелое.

По данным местного агентства АПА, инцидент произошел в одном из домов торжеств района. По факту массового отравления проводится расследование.

Ранее в Калининграде в детском саду № 76 зафиксировали заражение сальмонеллезом, госпитализация потребовалась 12 воспитанникам. Специалисты приступили к санитарно-эпидемиологическому расследованию, чтобы установить обстоятельства вспышки. Для лабораторных исследований в саду отобрали пробы и обследовали сотрудников.

