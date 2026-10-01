Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Суточный рекорд атмосферного давления зафиксирован в Москве в четверг, 1 октября. Об этом в MAX сообщила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, к 07:00 показатели повысились до 763,8 миллиметра ртутного столба. При этом атмосферное давление повысится еще немного в течение дня.

Ранее сообщалось, что октябрь в Москве ожидается теплее нормы на 0,5–1,5 градуса. Кроме того, осадков прогнозируется меньше обычного – 85–95% от нормы. Самой теплой будет вторая пятидневка месяца.

Тем временем климатическая зима может прийти в столицу позже обычного. Синоптики связывают это с глобальным потеплением. Речь идет о периоде, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво находится ниже нуля.

