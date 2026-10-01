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Новости

01 октября, 09:20

Происшествия

Мужчина с лопатой проник в дом в Одинцове и похитил ценности на полмиллиона рублей

Фото: MAX/"Подмосковная полиция"

В Одинцове задержан 41-летний уроженец Мурманской области, подозреваемый в краже ювелирных изделий и денег, рассказала начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Злоумышленник проник на придомовую территорию через незапертую калитку, нашел там штыковую лопату и отжал ею окно дома. Внутри он украл деньги и украшения, после чего скрылся. Ущерб превысил полмиллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". В результате оперативно-разыскных мероприятий была установлена личность подозреваемого. При поддержке Росгвардии его задержали в Москве по адресу временного проживания. Ранее мужчина не раз был судим за кражи и в прошлом году вышел из мест лишения свободы.

Задержанный признался, что продал похищенное. Деньги он потратил, чтобы погасить игровые долги. При этом часть ювелирных изделий удалось изъять.

Одинцовский городской суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Кемерове задержали мужчину, подозреваемого в краже женского нижнего белья. Из магазина он украл 39 комплектов и скрылся. Задержанный пояснил, что хотел перепродать похищенное. Возбуждено уголовное дело, фигуранту грозит до двух лет лишения свободы.

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