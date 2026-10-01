Три нежилых помещения выставлены на торги в Восточном Измайлове

Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

Город выставил на торги три коммерческих помещения в районе Восточное Измайлово. Об этом сообщил руководитель департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Объекты находятся в подвале жилого здания по адресу Первомайская улица, дом 76. Площадь помещений варьируется от 48,7 до 53,6 квадратного метра.

Свободное назначение позволяет использовать объекты для разного бизнеса. Например, там можно открыть творческую мастерскую, ателье или пункт ремонта обуви.

Заявку на участие в аукционах можно подать до 29 октября. Сами торги состоятся 10 ноября. Участникам необходима регистрация на электронной площадке "Росэлторг" и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Ранее в столице на торги были выставлены два помещения для бизнеса на Арбате. Их площадь составляет 60,7 и 131,8 квадратного метра. Заявки на участие в аукционах принимаются до 7 и 21 октября в зависимости от лота.