Адвокат Свобода призвал жильцов столичных ЖК задерживать руферов до приезда полиции

Подростки-руферы атаковали крыши высотки ЖК Wellton Towers в Хорошёво-Мнёвниках, чтобы снять эффектные кадры для соцсетей. Ради хайпа они выдергивают двери подъездов, срезают болгаркой металлические ограждения и иногда даже прыгают с высоты с парашютом. Что делать жильцам в такой ситуации и как бороться с подобными явлениями, разбиралась Москва 24.

"Какая разница, что мы на крыше ходим?"

Жители московского ЖК пожаловались на подростков-руферов

Жильцы одной из высоток жилого комплекса Wellton Towers в Хорошёво-Мнёвниках пожаловались на подростков-руферов, которые залезают на крышу ради кадров, набирающих в интернете десятки тысяч просмотров. Причем нередко они пробираются туда большими компаниями, и делают это ради опасных трюков и даже прыжков с парашютом.



Жители ЖК рассказали телеканалу Москва 24, что попасть на крышу непросто: сначала нужно проникнуть на охраняемую территорию, затем в подъезд, не вызвав подозрений у консьержа или охраны, и миновать многочисленные видеокамеры.





Дмитрий Ермолаев председатель одного из корпусов ЖК Мы усилились, поставили дополнительные камеры. Там у нас и пост есть, вызываем ГБР, когда такие инциденты происходят. Но полностью периметр физически не закрыт: они открывают двери, поднимаются через стилобат и далее по лестничному маршу на самый высокий этаж.

Жители дома уверяют, что незваные гости постоянно портят имущество. В домовом чате сообщается о компаниях из 15–20 подростков масках, которые взламывают подъезды.

"УК сделали на входе на крышу дверь-решетку и повесили навесной замок. Эти пацаны пришли с аккумуляторной болгаркой и спилили все. Полиция их тогда задержала, но родители быстро забрали", – написал один из жильцов.



Врываются руферы и в домовой чат, порой даже оставляя предупреждения жильцам.

"Завтра в 12:00 приду на 55-й этаж"; "какая разница, что мы на крыше ходим?" – такие сообщения появились в открытом чате.

Ранее председатель общественного центра по защите традиционных и семейных ценностей "Иван Чай" Элина Жгутова выступила с предложением признать движение руферов деструктивным. По ее словам, это увлечение представляет опасность не только для самих участников, но и для окружающих.

"Это просто такое направление на самоуничтожение. Может быть, не массовое, но если уже много людей туда вступает, то, соответственно, они подают пример другим. Такая погоня за хайпом, связанная с риском для жизни", – сказала она.

"Не надо думать, что помогут разговоры"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

У рискованного поведения зумеров есть несколько причин, рассказал телеканалу Москва 24 врач-психиатр Сергей Золотилов. В качестве одной из них эксперт назвал попытку завоевать уважение сверстников, пробравшись на запретную территорию и выполнив трюк. Во-вторых, в силу возраста у них может отсутствовать чувство страха.

"На химическом уровне в подростковом возрасте нарушается префронтальная кора, где формируется ответственность и осознание риска. Когда подросток делает что-то экстремальное, он не осознает всех последствий, а эйфория превалирует над здравым смыслом", – сказал Золотилов.

По словам юристов, обеспечивать безопасность дома должна управляющая компания, однако принимаемые меры не останавливают экстремалов. Если подростки уже проникли в здание, необходимо в первую очередь вызвать полицию и не пытаться самостоятельно задерживать ребенка, заявил телеканалу Москва 24 юрист Виталий Драгнев.

"Трогать и задерживать детей никто не имеет права, кроме полиции. Полиция имеет все основания установить несовершеннолетних и их родителей, которых привлекут к ответственности за ненадлежащее осуществление родительских обязанностей, а ребенка поставят на учет", – рассказал эксперт.



Адвокат Всеволод Свобода подчеркнул в разговоре с телеканалом Москва 24, что подростки несут уголовную и административную ответственность с 14 лет – в частности, за умышленное уничтожение чужого имущества или вандализм. Материальные последствия действий подростков при этом ложатся на плечи родителей.





Всеволод Свобода адвокат Не надо думать, что помогут разговоры. Нужно действовать решительно. Маски легко "контрятся": камеры стоят по всему городу, можно получить изображение подростков до того, как они их надели. Полиции технически легко их установить.

Адвокат также напомнил, что столичные камеры хранят записи пять суток, поэтому жителям стоит подать заявление в департамент информационных технологий Москвы о сохранении видеозаписей. Если полиция не реагирует на жалобы, он рекомендовал написать коллективное письмо в прокуратуру.



При этом правозащитник уверяет, что жители вправе не только фотографировать и снимать происходящее, но и задерживать подростка до приезда полиции – это называется гражданским арестом. Однако применять силу, бить или оскорблять несовершеннолетнего категорически запрещено.

"Вы можете удерживать подростка, который совершает преступление, до приезда полиции. Вы предотвращаете преступление и возможную гибель самого подростка, а также повреждение общедомового имущества", – резюмировал Всеволод Свобода.

"Ребенка нужно выслушать"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Для борьбы с руферами председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец указала на необходимость контроля и отслеживания камер, а также выявление участников движения, чтобы провести разъяснительные беседы с ними и их родителями.

"Также необходимо контролировать контент и максимально ликвидировать возможности для его распространения. И, конечно, надо максимально обеспечивать занятость детей – это кружки, секции", – сказала она Москве 24.





Ирина Волынец председатель Национального родительского комитета На мой взгляд, проблема идет от того, что дети не знают, чем себя занять в свободное время. Все те же картины, что и раньше: дети придумывают новые способы отличиться, доказать свое превосходство, лидерство, показать доминантную позицию. Если у подростка есть точка приложения достижений и подвигов в конструктивном русле, он никогда не пойдет в негатив.

Эксперт также напомнила, что тяга детей к красивым селфи и острым ощущениям приводит к трагическим последствиям.

"В открытых источниках фиксируются случаи гибели подростков после падения с высотных объектов. При этом многие родители до сих пор воспринимают увлечение крышами как безобидное хулиганство, не осознавая, что цена такого "хобби" может быть несоизмеримо высока", – сказала она.

По мнению общественницы, в качестве профилактики нужны не только лекции – важно проводить общение в формате диалога.

"Ребенка нужно выслушать. Родитель знает, как разговаривать с несовершеннолетним: если отношения доверительные, каждый подберет слова. Но не в формате поучений и назиданий, а методом вопросов. Например, спросить мнение ребенка – знает ли он об этом, что думает. Важно не запугивать, а объяснять. Прямые запреты и истории о трагедиях, произнесенные в паническом тоне, вызывают у подростка защитную реакцию отторжения", – пояснила она.

Также следует напомнить детям, что ребенок является для родителя наибольшей ценностью и что взрослый серьезно обеспокоен возможностью провоцирования подростка на подобные действия, заключила Волынец.

