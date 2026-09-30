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30 сентября, 14:22

Туризм

Самый дорогой летний тур был продан в Турцию за 30,4 млн рублей

Фото: depositphotos/d.travnikov

Самый дорогой тур летом 2026 года обошелся покупателям в 30 миллионов 375 тысяч рублей. Об этом рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, передает Агентство "Москва".

По ее словам, впервые за летний сезон все самые дорогие путевки пришлись только на одно направление – Турцию. При этом большинство таких туров были продолжительнее двух недель: 16, 30 и 34 дня. Это, как отметила Ломидзе, говорит о том, что премиальный сегмент сменил подход к организации отдыха.

Самый дорогой тур – это 27 ночей на 10 человек, включая двоих детей. В стоимость вошли перелет и питание.

Также в Турцию был продан тур за 23 миллиона 200 тысяч рублей на месяц для пятерых человек. Еще один месячный тур для пятерых туристов, но в другом отеле, стоил 18 миллионов рублей. Двухнедельный отдых на вилле для 16 человек обошелся в 18 миллионов 467 тысяч рублей.

Ранее в АТОР опровергли информацию о росте цен на туры в Египет более чем на 50% из-за концерта певицы Шакиры. При этом в компании Space Travel рассказали, что получают запросы на поездки в Каир специально ради нее. Однако компании не ожидают дефицита мест в отелях на даты выступления.

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