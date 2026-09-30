Врач Царева: дефицит сна может привести к болезни Альцгеймера и диабету

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Падение уровня мелатонина и появление хронических заболеваний ухудшают качество сна у пожилых. При этом дефицит ночного отдыха становится одной из причин болезни Альцгеймера и сахарного диабета, рассказала Москве 24 врач – невролог-сомнолог, кандидат медицинских наук Елена Царева.

По ее словам, с возрастом выработка мелатонина, который способствует наступлению сна, снижается.

"Примерно после 55 лет его базовый уровень может быть минимальным. Из-за этого наступление сонливости наступает сложнее, да и ночной отдых становится более коротким, поверхностным", – отметила врач.

С другой стороны, с возрастом накапливаются различные хронические заболевания, которые могут вызывать неприятные ощущения и также мешать засыпанию.





Елена Царева врач – невролог-сомнолог, кандидат медицинских наук Потребность в полноценном сне остается в любом возрасте. От ночного отдыха зависит качество и продолжительность жизни. И если дефицит, его часто рассматривают как одну из причин развития болезни Альцгеймера и сахарного диабета.

Однако потребность во сне очень индивидуальна. В среднем для большинства здоровых людей нормой является примерно 8,5–9 часов, однако есть "короткоспящие", которым вполне достаточно 4–5 часов. В то же время есть "длинноспящие", кому для восстановления необходимо отдыхать вплоть до 12 часов, объяснила специалист.

"Но здесь опасно выходить за рамки. Если человек начинает спать меньше 4 часов или больше 12 – это уже нездорово. Значит, важно идти к врачу и разбираться в причинах", – подчеркнула Царева.

При этом она порекомендовала не пытаться насильно вписать себя в рамки "нормального" сна: ложиться в определенное время и заставлять спать через силу. Это вызывает еще большее напряжение, тревогу и в большинстве случаев совсем отбивает желание отдыхать, отметила врач.

"Гораздо действеннее стараться вставать каждый день в одно и то же время, чтобы выработать определенный режим. Плюс важно отказаться от дневного сна, который становится доступен многим после выхода на пенсию, поскольку такой отдых мешает ночному", – предупредила Царева.

Ранее врач посоветовала отказаться от любой тяжелой пищи за 2–3 часа до того, как лечь спать. В противном случае это может вызвать неприятные и пугающие сны. Также лучше не есть сладкого, потому что это грозит пробуждением из-за голода, который возникает после резкого скачка глюкозы в крови.

