Сомнолог Царева: поздний ужин негативно сказывается на тонусе кожи

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Вредные привычки перед ночным отдыхом могут привести к появлению тревожных сновидений и снижению тонуса кожи. Об этом в разговоре с Москвой 24 предупредила врач – невролог-сомнолог, кандидат медицинских наук Елена Царева.

Ранее невролог Миляуша Мамадалиева рассказала, что поздний ужин ухудшает качество сна. Особенно вредно есть вечером сладкое, поскольку оно может спровоцировать возникновение кошмаров и частые пробуждения, сообщает "Газета.ру".

По мнению Царевой, употребление любой тяжелой пищи за 2–3 часа до наступления ночного отдыха может вызвать неприятные пугающие сны. Это объясняется тем, что состояние организма находит отклик в сценарии сновидений.





Елена Царева врач – невролог-сомнолог, кандидат медицинских наук К примеру, из-за рефлюкса (заброса содержимого пищи в верхние дыхательные пути) после переедания может возникнуть чувство нехватки воздуха. Это способно спровоцировать сон, в котором человек задыхается.

В свою очередь, сладкая пища способна заставить проснуться среди ночи из-за голода, который возникает после пика резкого скачка глюкозы в крови.

"Кроме того, поздний ужин мешает выработке соматотропного гормона, помогающего пережить долгий период без еды. Это чревато не только незапланированными пробуждениями, но и эстетическими проблемами, потому что соматотропин отвечает за тонус кожи и жировой обмен", – подчеркнула врач.

В целом за 3 часа до времени засыпания вредно делать все, что способно повышать пульс, температуру и давление, а также вызывать негативные эмоции. Например, не стоит пить чай, поскольку в нем содержится кофеин. Горячая тяжелая еда со специями и активные физические нагрузки вроде занятий в спортзале и пробежек тоже находятся в этом списке, предупредила сомнолог.

При этом очень полезно создать некий ритуал, который будет мягко настраивать на отдых. Но он должен быть правильным: просмотр телевизора или соцсетей не подойдет, так как холодный свет от них тормозит выработку гормона сна. Лучше почитать интересную книгу со спокойным, не возбуждающим мозг содержанием. Причем делать это нужно возле лампы с теплым светом, который поможет расслабиться, отметила Царева.

Ранее врач-сомнолог, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Роман Бузунов рассказал, что быстрее заснуть поможет дыхание по методу американских "морских котиков". Его выполнение в течение 2–5 минут приводит нервную систему в стабильное состояние.

