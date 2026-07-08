Собянин: силы ПВО уничтожили еще два БПЛА на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Сергей Собянин сообщил о еще одной атаке на Московский регион. В воздушное пространство города пытались проникнуть два беспилотника, следует из поста мэра в канале в МАХ.

Их удалось сбить средствам противовоздушной обороны (ПВО). Сейчас на месте падения фрагментов дронов работают специалисты экстренных служб.

Попытка атаковать столичный регион продолжается с начала суток 8 июля. Первые БПЛА удалось обнаружить и перехватить примерно в 03:06 по местному времени. К настоящему моменту их количество достигло шести.

На фоне угрозы аэропорт Домодедово частично приостановил работу. В целях обеспечения безопасности полетов авиагавань ограничила прием и выпуск рейсов.