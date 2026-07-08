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08 июля, 14:37

Транспорт

ТиНАО, САО и ЗАО возглавили рейтинг округов с наибольшим числом выявленных безбилетников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

ТиНАО, САО и ЗАО стали лидерами по количеству выявленных безбилетников среди пассажиров наземного городского транспорта Москвы во втором квартале 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Всего с апреля по июнь штрафы за безбилетный проезд получили свыше 102 600 пассажиров, что на 13,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. По результатам усиленных проверок во втором квартале выяснилось, что меньше всего "зайцев" было в СВАО, ВАО и ЮВАО.

"В будние дни контролеры ГКУ "Организатор перевозок" проверяют в среднем более 50 000 проездных билетов и около 5 000 автобусов и электробусов. Еженедельно они проводят усиленные проверки оплаты проезда вместе с сотрудниками полиции", – указал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он призвал граждан обязательно оплачивать проезд сразу при входе в салон. Все средства идут на развитие инфраструктуры и позволяют правильно рассчитывать загруженность транспорта, а также запускать новые маршруты и обновлять подвижной состав.

Ранее в ходе усиленной проверки оплаты проезда на маршрутах у станции метро "Речной вокзал" выявили 277 безбилетников. Контролеры совместно с сотрудниками полиции тогда проверили более 4,4 тысячи проездных билетов. Двоих нарушителей доставили в отделение полиции.

Число безбилетников в Москве сократилось на 18% с начала года

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