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08 июля, 14:25

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Daily Mail: останки первого короля Англии обнаружены под автостоянкой в Винчестере

Останки первого короля Англии обнаружены под автостоянкой в Винчестере

Фото: depositphotos/krugloff

Под автостоянкой в Винчестере в графстве Хэмпшир обнаружены останки первого короля Англии Альфреда Великого, который жил во второй половине IX века. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на The Daily Mail.

Альфред Великий вошел в историю как правитель, который спас Англию от викингов в битве при Эдингтоне в 878 году. Кроме того, он заложил фундамент единого английского государства.

Историк Грэм Филлипс утверждает, что останки Альфреда Великого находятся под автостоянкой, как и останки Ричарда III (1453 – 1485 годы), которые были найдены в 2012 году там же. Раскопки вели совместно с археологами Лестерского университета.

В британской историографии Альфреда считают одаренным лидером, воином, стратегом, ученым и администратором. В битве при Эдингтоне с обеих сторон участвовало до 6 тысяч воинов, а потери историки охарактеризовали как "тяжелые". Победа позволила Альфреду обезопасить Уэссекс от новых нападений, а вождь викингов Гутрум в результате принял христианство.

Причина смерти Альфреда в 899 году остается неизвестной. Его останки не раз перемещались, поэтому точное место их захоронения оставалось неизвестным.

Ранее исследователь Вим Дейкман заявил о возможном обнаружении останков графа Шарля де Бац де Кастельмора, известного как д'Артаньян. Утверждалось, что скелет был найден под просевшим полом церкви в Вольдере, пригороде Маастрихта.

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