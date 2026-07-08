Открыта регистрация на второй Ночной велофестиваль в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Открыта регистрация на второй Ночной велофестиваль, который пройдет 1 августа по Садовому кольцу. Об этом сообщил столичный Дептранс.

Маршрут протяженностью 16 километров начнется от Зубовской улицы. Сбор участников стартует с 20:00. Заезд пройдет в три колонны: первая – в 21:00, вторая – в 22:00, третья – в 23:00.

Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов напомнил, что в прошлом году по просьбам горожан впервые провели сразу два ночных фестиваля, и этот опыт будет непременно повторен в этом году. Мероприятие организуют по поручению Сергея Собянина.

Ранее сообщалось, что 11 июля в центре Москвы перекроют ряд улиц из-за парада ретротранспорта. Ограничения будут действовать в Белгородском проезде с 00:01 до 18:00, на Чистопрудном бульваре в обе стороны с 06:30 и с 10:00 до 18:00, а также с 08:30 до 12:00 – на участках Садовнического проезда.

Кроме того, с 11:30 до 12:30 краткосрочно закроют проезд в Садовническом и Устьинском проездах, на Яузском и Покровском бульварах и на Большом Устьинском мосту. Парковка на Чистопрудном бульваре и в Белгородском проезде будет запрещена с 00:01 до 20:00.