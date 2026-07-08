Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 июля, 13:21

Экономика

Песков заявил, что макроэкономическая стабильность в России абсолютно обеспечена

Фото: kremlin.ru

Макроэкономическая стабильность в России абсолютно обеспечена. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя волатильность на фондовых рынках.

"Макроэкономическая стабильность абсолютно обеспечена, ситуация абсолютно под контролем, она прогнозируема, имеется необходимый запас прочности", – сказал пресс-секретарь российского президента.

Ранее о полностью контролируемой ситуации в экономике РФ заявлял и вице-премьер Александр Новак. Он поручил продолжить мониторинг основных макроэкономических показателей для оперативного реагирования на внешние и внутренние вызовы.

До этого Владимир Путин отметил, что в стране нет инфляционной паузы, несмотря на влияние мер по сдерживанию инфляции на деловую активность. Борьба с ростом цен неизбежно должна была отразиться на темпах экономического роста и инвестиционной активности, уточнил глава государства.

Путин заявил о выводе экономики России на новый технологический уровень

Читайте также


властьэкономика

Почему мужчины во всем мире массово теряют тестостерон?

В первую очередь это связано с эпидемией ожирения, а вторая причина – эндокринные дизрапторы

Читать
закрыть

Откуда у россиянок берется чрезмерная привязанность к сыновьям?

Эксперты уверены: такое происходит из-за дефицита женской идентичности

Читать
закрыть

Какими будут скидки на вторичное жилье в Москве до конца года?

Средняя скидка на вторичное жилье составит максимум 5% в 2027 году

Эксперты уверены: вторичный рынок находится в фазе роста цен, поэтому говорить о скидках несвоевременно

Читать
закрыть

Как отметить День семьи, любви и верности в Москве?

Программа "От Древней Руси до наших дней: семья – главная ценность" пройдет в Музее кино на ВДНХ

Мастер-класс "Ромашковое счастье" пройдет 9 июля на площадке в парке "850-летия Москвы"

Читать
закрыть

Почему в России вырос спрос на антидепрессанты для животных?

У многих хозяев кошки остаются в квартирах и не бывают на свежем воздухе

На фоне невроза появились отдельные группы заболеваний вроде идиопатического цистита

Читать
закрыть

Как отмена домашнего задания повлияет на учебу первоклашек?

У первоклашек должна быть возможность заниматься физкультурой, танцами, активными играми

Читать
закрыть

Почему зумеры массово отклоняют оферы после собеседования?

Тенденция главным образом связана с требованиями молодых сотрудников к условиям труда

Читать
закрыть

Увеличат ли в России минимальный порог долга для ареста имущества?

Мера исключит ситуации, когда граждане сталкиваются с чрезмерными ограничениями из-за долга

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика