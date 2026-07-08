Песков заявил, что макроэкономическая стабильность в России абсолютно обеспечена

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Макроэкономическая стабильность в России абсолютно обеспечена. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя волатильность на фондовых рынках.

"Макроэкономическая стабильность абсолютно обеспечена, ситуация абсолютно под контролем, она прогнозируема, имеется необходимый запас прочности", – сказал пресс-секретарь российского президента.

Ранее о полностью контролируемой ситуации в экономике РФ заявлял и вице-премьер Александр Новак. Он поручил продолжить мониторинг основных макроэкономических показателей для оперативного реагирования на внешние и внутренние вызовы.

До этого Владимир Путин отметил, что в стране нет инфляционной паузы, несмотря на влияние мер по сдерживанию инфляции на деловую активность. Борьба с ростом цен неизбежно должна была отразиться на темпах экономического роста и инвестиционной активности, уточнил глава государства.