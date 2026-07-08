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08 июля, 14:17

Политика

Ле Пен в случае победы на выборах отбудет наказание после президентского срока

Фото: ТАСС/Zuma/ZEUS

Глава парламентской фракции "Национального объединения" Марин Ле Пен в случае победы на президентских выборах 2027 года сможет отбыть наказание уже после своего срока. Такое заявление сделала генпрокурор Апелляционного суда Парижа Мари-Сюзанн Ле Кео в эфире телеканала TF1.

"Решение Апелляционного суда, если кассационная жалоба будет отклонена, с этого момента станет подлежащим исполнению и будет исполнено. Однако в течение президентского срока оно будет приостановлено в силу президентского иммунитета и сможет быть приведено в исполнение только по истечении этого президентского срока", – сказала генпрокурор.

Так она прокомментировала возможное развитие событий, при котором до окончания выборов в 2027 году Кассационный суд не успеет рассмотреть жалобу Ле Пен.

Кео отметила, что до этого момента лидера "Национального объединения" будут считать невиновной, поэтому она сможет проводить президентскую кампанию без каких-либо ограничений, то есть ей разрешат не носить электронный браслет.

В случае если суд вынесет решение до начала выборов, прокурор передаст его компетентному судье по исполнению наказаний. Тот должен установить порядок исполнения Ле Пен "той части наказания, по которой не предусмотрена отсрочка".

Политолог Юрий Светов в комментарии изданию "Абзац" высказал мнение, что при победе Ле Пен на выборах Франция не изменит свою политику по отношению к России.

"Франция по продаже оружия сейчас вышла на второе место в мире, она реально зарабатывает на украинском конфликте. Никаким образом Ле Пен, став президентом, от этого не откажется, потому что ей нечего больше предложить оборонному комплексу, а это очень большие деньги", – считает эксперт.

По его словам, политик также не станет отменять антироссийские санкции. Он напомнил, что Венгрия и Словакия поддержали все европейские ограничительные меры против РФ, при этом получив для себя преференции. Светов отметил, что все западные страны в целом поддерживают политику НАТО и Евросоюза.

Ле Пен и восемь депутатов от "Национального объединения" в 2025 году признали виновными по делу о парламентских помощниках. По версии следствия, политик присвоила средства, которые предназначались для найма ассистентов в Европарламенте. Общий ущерб составил 2,9 миллиона евро.

Ле Пен получила четыре года тюрьмы, два из них – условно, еще два могли быть смягчены. При этой ей запретили пять лет участвовать в выборах.

Политик подала апелляцию. В итоге суд дал ей три года тюрьмы, два из них все также условно. Кроме того, срок запрета на госслужбу сократили до 45 месяцев, признав 15 месяцев с момента первого суда уже отбытыми.

Оставшийся год реального срока Ле Пен должна отбывать не в камере, а под домашним арестом. Мерой пресечения суд назначил ношение электронного браслета. Политик изначально говорила, что не пойдет на выборы с браслетом, так как ограничение свободы передвижения сделает полноценную предвыборную кампанию невозможной.

Президентские выборы во Франции запланированы на весну 2027 года.

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