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08 июля, 14:02

Политика

Госдума приняла закон об ужесточении требований к мигрантам для работы в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Госдума приняла во втором и третьем, окончательном, чтениях законопроект об ужесточении требований к мигрантам, которые хотят работать в России. Депутаты проголосовали за поправки на пленарном заседании палаты.

Изменения предлагается внести в закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации". Согласно инициативе, трудовые мигранты должны содержать себя и членов семьи, проживающих в РФ и находящихся на иждивении, на уровне не ниже прожиточного минимума, который умножен на региональный коэффициент.

В ином случае патент или разрешение на работу будет аннулировано, и мигрант вместе с семьей должен покинуть страну в течение 15 дней, если нет других оснований для пребывания.

Кроме того, дети трудовых мигрантов могут оставаться в России на время действия разрешения на работу их родителя и если за себя и каждого ребенка будет оплачен фиксированный авансовый платеж по НДФЛ. После совершеннолетия ребенок должен будет либо покинуть страну в течение 30 дней, либо в этот же период подать заявление на выдачу патента. Однако в этом случае не нужно подавать документ об образовании, который обычно требуется при оформлении патента.

Одновременно с этим вводится механизм контроля за доходами мигрантов: налоговые органы будут направлять в МВД данные о суммах полученных доходов за 3, 6, 9 и 12 месяцев, а Соцфонд будет передавать информацию о трудовой деятельности. Если доходы иностранца будут ниже установленного уровня, трудовой договор будет считаться прекращенным, а срок пребывания в РФ сокращен.

Также, если в течение года со дня выдачи разрешения на временное проживание или ВНЖ у трудового мигранта доходы оказались ниже установленного уровня, документы аннулированы. Исключение – для студентов-очников, пенсионеров, нетрудоспособных, несовершеннолетних и других категорий.

Однако, если иностранный гражданин потерял работу, но смог найти новую в течение 3 месяцев и его доходы соответствуют требованиям, разрешение не аннулируют.

МВД, в свою очередь, сможет проводить проверки наличия или отсутствия дохода, его уровня, а также факта уплаты фиксированного авансового платежа по НДФЛ.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в перечень оснований для административного выдворения иностранцев из России необходимо внести дискриминацию и отказ выполнять законные требования российских пограничников.

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