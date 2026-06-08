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08 июня, 11:25

Политика

В Госдуме предложили привлекать мигрантов к заботе о пожилых гражданах

Фото: depositphotos/VitalikRadko

Вовлечение мигрантов в заботу о пожилых гражданах поможет иностранцам легче адаптироваться. Об этом изданию "Абзац" заявил депутат Госдумы Александр Толмачев.

Он напомнил, что нижняя палата парламента уже приняла ряд законов, позволяющих адаптировать мигрантов к жизни в России. Однако вопросы уважения к традициям русского народа "еще стоят особняком", поэтому приобщение иностранных граждан к волонтерству помогло бы упрочить контакт между культурами, считает депутат.

С его слов, одна из особенностей и традиций русского народа – помощь ближним, забота и поддержка. Добровольческое движение охватывает десятки миллионов человек.

"Возможно, действительно стоит приобщать иностранцев к этой стороне русской культуры. Например, к заботе о пожилых людях. В культурах многих народов, чьи представители приезжают в Россию, укоренено уважительное отношение к старшим, поэтому привлечение к шефству действительно поможет в социализации, станет мостиком между культурами", – сказал депутат.

Толмачев уточнил, что интернациональным волонтерам также можно было бы предложить занятость в сфере заботы об историческом наследии, а также в отрасли оказания помощи пострадавшим при ЧС.

Ранее Совфед одобрил закон об усилении контроля за состоянием здоровья трудовых мигрантов. Сейчас иностранные граждане после въезда в РФ должны в течение 90 дней пройти медицинское освидетельствование для выявления опасных заболеваний и фактов возможного употребления наркотиков. Новый закон сокращает срок для прохождения этой процедуры до 30 дней.

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