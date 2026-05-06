В ГД внесен проект о праве МВД на утверждение перечней профессий для трудовых мигрантов

Российское правительство направило в Госдуму законопроект о передаче МВД РФ полномочий Минтруда России по согласованию списка профессий для трудовых мигрантов. Соответствующий документ размещен в думской электронной базе.

Речь в документе идет об иностранцах и лицах без гражданства, которые являются квалифицированными специалистами и имеют право на получение вида на жительство в РФ без наличия согласия на временное проживание.

Кроме того, нововведения могут коснуться иностранных квалифицированных специалистов, которые трудоустраиваются по своей специальности и на которых не распространяются квоты на выдачу разрешений на работу. При этом они приезжают в Россию на основании визы.

Также МВД может получить полномочия по установлению случаев, когда временно пребывающие в РФ иностранцы могут трудиться вне региона, где им выдали разрешение на работу.

Ранее МВД России предложило провести эксперимент по целевому организованному набору иностранной рабочей силы в 2027–2030 годах. Предполагается, что правительство РФ получит полномочия проводить эксперимент по апробации правил и условий трудовой деятельности иностранцев в России в порядке организованного набора.

Уточнялось, что предполагается использование реестровой модели: работодатели, заказчики работ или услуг и иностранные работники будут включены в отдельные реестры, что подтвердит их право на привлечение и осуществление трудовой деятельности. Также планируется создание миграционных хабов для первичного временного пребывания иностранцев, где они смогут пройти необходимые для работы процедуры.

