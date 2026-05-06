Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 мая, 20:03

Политика

В ГД внесен проект о праве МВД на утверждение перечней профессий для трудовых мигрантов

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Российское правительство направило в Госдуму законопроект о передаче МВД РФ полномочий Минтруда России по согласованию списка профессий для трудовых мигрантов. Соответствующий документ размещен в думской электронной базе.

Речь в документе идет об иностранцах и лицах без гражданства, которые являются квалифицированными специалистами и имеют право на получение вида на жительство в РФ без наличия согласия на временное проживание.

Кроме того, нововведения могут коснуться иностранных квалифицированных специалистов, которые трудоустраиваются по своей специальности и на которых не распространяются квоты на выдачу разрешений на работу. При этом они приезжают в Россию на основании визы.

Также МВД может получить полномочия по установлению случаев, когда временно пребывающие в РФ иностранцы могут трудиться вне региона, где им выдали разрешение на работу.

Ранее МВД России предложило провести эксперимент по целевому организованному набору иностранной рабочей силы в 2027–2030 годах. Предполагается, что правительство РФ получит полномочия проводить эксперимент по апробации правил и условий трудовой деятельности иностранцев в России в порядке организованного набора.

Уточнялось, что предполагается использование реестровой модели: работодатели, заказчики работ или услуг и иностранные работники будут включены в отдельные реестры, что подтвердит их право на привлечение и осуществление трудовой деятельности. Также планируется создание миграционных хабов для первичного временного пребывания иностранцев, где они смогут пройти необходимые для работы процедуры.

Читайте также


политикаобщество

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика