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08 июня, 14:39

Происшествия

В Татарстане семья отравилась угарным газом по вине голубя

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Татарстане семья отравилась угарным газом из-за голубя, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу государственной жилищной инспекции республики.

Инцидент произошел в городе Нурлате 7 июня. Двое детей и двое взрослых отравились угарным газом в одном из домов по улице Карла Маркса. Они госпитализированы.

Уточняется, что техническое обслуживание в здании проводилось в апреле этого года. После случившегося специалисты провели проверку и выяснили, что тяга в дымоходе есть, а вентиляционный канал работает исправно.

Однако в дымоотводящей гофрированной трубе газового водонагревателя был найден голубь, который и стал причиной нарушения работы оборудования и скопления газа в помещении. Расследование обстоятельств происшествия продолжается.

Ранее шесть человек отравились угарным газом в многоквартирном доме по улице Гаджиева в Махачкале. Пострадавших доставили в больницу. Врачи оценили их состояние как средней степени тяжести, но стабильное, без угрозы жизни. Правоохранители выясняют причины утечки газа.

Число отравившихся при дезинсекции в доме на Нижегородской улице в Москве выросло до 3

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