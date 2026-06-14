Фото: МАХ/"Городское хозяйство Москвы"

Дом 1929 года постройки обновят в Даниловском районе Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Работы в рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов пройдут по адресу улица Малая Тульская, дом 2/1, корпус 2. Здание является частью комплекса жилых домов, возведенного в 1929-1930 годы для рабочих парфюмерной фабрики "Новая заря".

Шестиэтажный жилой дом украшен межэтажными поясами, а его входные группы выделены ризалитами.

В рамках работ специалисты расчистят и промоют открытые поверхности, приведут в порядок кирпичную кладку, обработают фасад антигрибковыми составами, окрасят его в исторические цвета, отремонтируют входы, обновят цоколь и отмостку, приведут в порядок помещения и кровлю здания, а также заменят системы холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и центрального отопления.

Ранее сообщалось, что в Москве в рамках региональной программы капитального ремонта обновили свыше 115 домов. Работы прошли в том числе в трех старых домах на улицах Куусинена, Новослободской и Тверской-Ямской. Для каждого из сооружений был разработан индивидуальный проект капремонта.

