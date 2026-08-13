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13 августа, 07:29

Политика

Путин посетил Курильскую центральную районную больницу

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Владимир Путин во время рабочей поездки посетил Курильскую центральную районную больницу и ознакомился с ее работой. Глава государства пообщался с медицинским персоналом.

Во время разговора Путин поинтересовался состоянием транспорта медучреждения. Одна из сотрудниц рассказала, что больнице требуется замена одной из машин скорой помощи. По ее словам, автомобиль относительно новый, однако его состояние не полностью устраивает медиков.

Президент пообещал решить вопрос с заменой машины. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко также заявил, что готов обеспечить больницу новым автомобилем.

"Хотел сам сделать, но губернатор опередил. Значит, тогда с него и спросим", – сказал Путин.

В рамках рабочей поездки глава государства также посетил среднюю общеобразовательную школу, названную именем Героя России, участника СВО Эдуарда Норполова.

13 августа российский лидер прибыл на курильский остров Итуруп. Он посетил рыбоперерабатывающий завод "Ясный", пообщался с персоналом и попробовал местную икру. До этого глава государства посетил Южно-Сахалинск, где наблюдал за учениями Тихоокеанского флота.

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