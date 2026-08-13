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13 августа, 08:26

В мире

В Литве эксгумировали останки 81 советского воина

Фото: 123RF.com/grazvydas

Археологические работы на кладбище советских воинов в литовском городе Вевис завершены, там в ходе эксгумации подняли останки 81 человека. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на Электренское самоуправление.

Останки передадут на медицинский факультет Вильнюсского университета, после чего планируется перезахоронение на православном кладбище Вевиса.

Как пояснили местные власти, работы проводятся в рамках переноса останков из центра города. Действия осуществляются в соответствии с законом о запрете пропаганды тоталитарных и авторитарных режимов и их идеологий в публичном пространстве.

Ранее Россия выразила протест Эстонии из-за уничтожения памятника в деревне Йыгевесте. В МИД уточнили, что власти страны разрушили памятник на братской могиле 795 солдат и офицеров Советской армии, освобождавших Эстонию от фашистов в годы Великой Отечественной войны.

При этом судьба останков советских воинов-освободителей остается неизвестной, так как в публичном доступе нет данных об их эксгумации и месте перезахоронения.

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