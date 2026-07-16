Полиция Нидерландов нашла вещдоки на оскверненном кладбище советских воинов

Фото: facebook.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Stichting Sovjet Ereveld

На оскверненном кладбище советских воинов в городе Лесден в провинции Утрехт полиция обнаружила вещественные доказательства. Об этом в беседе с ТАСС рассказал пресс-секретарь ведомства Вим Хоонхаут.

"Расследование продолжается. Это очень масштабное расследование. По всему месту преступления были найдены пустые аэрозольные баллончики", – отметил Хоонхаут.

Он добавил, что в данный момент улики изучают эксперты-криминалисты. Задержаний по делу пока не производилось.

Ранее вандалы осквернили кладбище советских солдат в Нидерландах. Порядка 150 надгробий облили красной краской.

По факту случившегося местная полиция начала расследование, а мемориальный комплекс закрыли из-за следственных действий. В свою очередь, в посольстве РФ в Нидерландах заявили, что будут добиваться проведения скорейшего расследования осквернения кладбища и привлечения виновных к ответственности.

Мемориальный комплекс "Советское поле славы" был открыт на кладбище Эревелд в 1948 году. Здесь похоронены 865 советских бойцов, погибших в Нидерландах во время Второй мировой войны.