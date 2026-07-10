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10 июля, 17:46

Происшествия

Вандалы осквернили крупнейшее кладбище советских воинов в Нидерландах

Фото: 123RF.com/robertvanthoenderdaal

Вандалы осквернили кладбище советских солдат в Нидерландах, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора музея и фонда "Советское поле славы" Ремко Рейдинг.

Осквернению подверглось около 150 надгробий. На снимках с места происшествия видно, что неизвестные облили надгробия красной краской. Полиция уже начала расследование.

"В связи с проведением следственных действий советский мемориальный комплекс закрыт для посещения до дальнейшего уведомления", – уточнили в пресс-службе фонда.

Мемориальный комплекс "Советское поле славы" был открыт на кладбище Эревелд под нидерландским Лесденом в 1948 году. Здесь похоронены 865 советских бойцов, погибших в Нидерландах во время Второй мировой войны. Большая часть из них – это военные, которые умерли в немецком плену или были казнены нацистами.

Ранее неизвестные в ночь с 8 на 9 мая осквернили памятник советским воинам-освободителям на Шварценбергплац в центре Вены. Монумент, посвященный солдатам Красной армии, павшим при освобождении Австрии от нацизма, был открыт в центре австрийской столицы в августе 1945 года. Полиция также организовала расследование.

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