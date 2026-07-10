Трамваи не будут ходить в центре Москвы 11 июля

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10 июля, 18:38

Общество

Жителей Москвы предупредили о грозе и ветре до 20 м/с в течение суток

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Жителей и гостей Москвы в субботу и воскресенье, 11–12 июля, ждут ливневый дождь, гроза и шквалистое усиление ветра до 15–20 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба столичного МЧС.

Кроме того, по прогнозам, днем 11 июля местами возможен град.

В связи с непогодой горожанам напомнили о правилах безопасности. Необходимо обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, также важно не оставлять детей без присмотра.

При необходимости можно обращаться по телефонам "101" или "112" или единому телефону доверия МЧС по Москве 8 (495) 637-31-01.

В комплексе городского хозяйства столицы и Дептрансе Москвы также напомнили о необходимости не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Как сообщалось ранее, на предстоящих выходных выпадет 60% месячной нормы осадков. Такое количество сравнимо с 3–5 ведрами дождевой воды на квадратный метр площади.

Кроме того, дожди сохранятся в Москве и на следующей неделе. 13 и 14 июля дневная температура воздуха будет колебаться в границах 19–25 градусов, а в ночные часы – опускаться до 10–15 градусов.

Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за непогоды

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