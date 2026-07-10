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10 июля, 18:30

Общество

Голикова рассказала о "болезнях-всадниках", от которых страдают россияне

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Порядка 37% взрослых россиян страдают от так называемых "болезней-всадников": рака, диабета второго типа, нейродегенеративных заболеваний и болезней сердечно-сосудистой системы. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на сессии "Россия и мир: тренды здорового долголетия. Цель, стратегия, тактика".

Данный термин, как пояснила политик, был взят из литературы. Она призвала не тревожиться из-за таких статистических данных, поскольку развитие этих заболеваний требует значительного времени, а не нескольких часов или дней.

Ранее Голикова не исключила возможности появления новой эпидемии в стране в виде сахарного диабета. С ее слов, зафиксированные по итогам прошлого года показатели вызывают серьезное беспокойство. Среди основных причин роста заболеваемости премьер назвала пищевые привычки и потребление определенных продуктов.

В рамках борьбы с этим недугом премьер-министр Михаил Мишустин объявлял о выделении кабмином 5 миллиардов рублей на поддержку людей с сахарным диабетом. Помощь станет частью национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". Средства пойдут на обеспечение системами непрерывного мониторинга глюкозы более 50 тысяч детей и десятков тысяч беременных женщин.

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