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10 июля, 18:40

Происшествия

Оренбургский подросток заступился за мать перед пьяным отцом и получил ножевое ранение

Фото: 56.мвд.рф

Полиция задержала мужчину, которого заподозрили в нападении с ножом на несовершеннолетнего сына. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Оренбургской области.

В правоохранительные органы поступила информация из больницы о госпитализации 17-летнего подростка, у которого зафиксировали проникающие сквозные ранения руки. Полицейские выяснили, что на несовершеннолетнего напал 35-летний отец.

Известно, что мужчина ранее был судим. У него произошел конфликт с супругой. Сын услышал ссору родителей и оттолкнул пьяного папу. Тот схватил нож и ударил подростка. По факту случившегося открыто уголовное дело.

Ранее подросток в Сочи сам нанес себе ножевые ранения из-за угроз со стороны преступников. Те влезли к нему в квартиру, а когда ничего не нашли в сейфе, то заставили несовершеннолетнего инсценировать нападение на себя.

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