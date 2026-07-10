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10 июля, 14:18

Происшествия

В Волгограде пенсионер около 20 раз ударил сестру ножом из-за лотерейных билетов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Волгограде пенсионер около 20 раз ударил сестру ножом, так как решил, что она взяла его лотерейные билеты. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на СУ СК по региону.

Женщина смогла выбежать в подъезд, и ей помогли соседи. Сейчас она находится в больнице. В отношении 77-летнего злоумышленника возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Ранее мужчина, находившийся в палате Серовской городской больницы, не смог уснуть из-за храпа своего соседа. Не выдержав, он нанес ему несколько ударов, из-за чего сосед скончался.

Два года проводилась экспертиза, которая показала, что потерпевший ушел из жизни именно из-за действий мужчины. Теперь его обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью.

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