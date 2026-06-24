На Урале мужчина нанес смертельные удары соседу по палате из-за храпа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На Урале мужчина нанес соседу по палате в больнице смертельные удары из-за храпа, сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

По данным следствия, это произошло 10 июня 2024 года. Находящийся в палате Серовской городской больницы Сергей Тукмачев, которому мешал спать храп, нанес мужчине несколько телесных повреждений. Из-за ударов сосед умер.

В течение двух лет проводилась экспертиза, во время которой установили, что потерпевший ушел из жизни именно из-за действий Тукмачева. Его обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.

В результате Серовский районный суд, учтя проблемы со здоровьем обвиняемого, избрал в качестве меры пресечения запрет определенных действий до 10 сентября.

Ранее в Даровском районе Кировской области произошел конфликт между ранее судимой 57-летней местной жительницей и 64-летним мужчиной. Во время ссоры женщина, находящаяся в состоянии алкогольного опьянения, схватилась за штык от лопаты и нанесла несколько ударов. Мужчина скончался.

