23 июня, 16:58Происшествия
Женщина забила пенсионера штыком лопаты в Кировской области
Фото: sledcom.ru
Женщина нанесла пенсионеру несколько ударов штыком лопаты в грудь в Даровском районе Кировской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.
По данным ведомства, инцидент произошел вечером 16 июня. Установлено, что между ранее судимой 57-летней местной жительницей и 64-летним мужчиной произошел конфликт. Во время ссоры, находясь в состоянии алкогольного опьянения, она забила его штыком. От полученных травм мужчина скончался на месте.
Женщина задержана. В отношении нее возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего").
По ходатайству следствия суд заключил обвиняемую под стражу.
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