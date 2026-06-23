Женщина забила пенсионера штыком лопаты в Кировской области

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Женщина нанесла пенсионеру несколько ударов штыком лопаты в грудь в Даровском районе Кировской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

По данным ведомства, инцидент произошел вечером 16 июня. Установлено, что между ранее судимой 57-летней местной жительницей и 64-летним мужчиной произошел конфликт. Во время ссоры, находясь в состоянии алкогольного опьянения, она забила его штыком. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Женщина задержана. В отношении нее возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего").

По ходатайству следствия суд заключил обвиняемую под стражу.

Ранее на юго-западе Москвы был задержан мужчина, который в ходе пьяной ссоры убил ножом знакомого. Фигурант на почве внезапно возникшей личной неприязни нанес знакомому не менее 15 колото-резаных ранений. Пострадавший скончался на месте от полученных ран.

