В России предложили создать "зеленые коридоры" к полезным продуктам в магазинах

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В российских магазинах могут появиться специальные "зеленые коридоры", которые будут направлять покупателей к овощам, фруктам и другим полезным продуктам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на предложение Всероссийского движения "Здоровое Отечество".

Как рассказала председатель организации Екатерина Лещинская, руководителям крупнейших торговых сетей направлено соответствующее предложение. Проект предполагает создание визуальной навигации, которая сделает полезные категории продуктов более заметными и поможет покупателям быстрее находить их в торговом зале.

Одновременно предлагается убрать товары импульсного спроса из наиболее привлекательных зон – от касс и с уровня глаз детей. При этом ассортимент, объем продаж и площадь полок менять не планируется.

По оценке авторов инициативы, создание такой навигации в одном магазине обойдется примерно в 5–10 тысяч рублей. Присоединившимся к проекту компаниям предлагают присвоить статус "Партнер территории здорового выбора", который можно будет использовать в корпоративных и социальных проектах.

В движении считают, что крупные торговые сети могут стать примером ответственного взаимодействия бизнеса и общества и создать условия, при которых выбор в пользу более полезных продуктов будет проще для покупателей.

Ранее председатель АКОРТ Станислав Богданов сообщил, что в первом полугодии 2026 года в розничной торговле усилился тренд на рациональное потребление. Покупатели подходят к выбору более осознанно, чаще откладывают необязательные покупки и внимательнее оценивают соотношение цены и качества.