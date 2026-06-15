Продажи черешни в России сократились в мае-июне на 8–15%

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Продажи черешни в России в конце мая – начале июня упали на 8–15% год к году, сообщила газета "Коммерсант".

Натуральные продажи с 25 мая по 9 июня сократились на 15% в среднем на точку, заявили в компании "Эвотор", которая занимается установкой кассового оборудования. При этом аналитики сервиса "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД" в период с 25 мая по 7 июня зафиксировали снижение на 8% год к году.

В "Чек Индексе" пояснили, что средний чек при покупке ягод в указанный период составил 598 рублей, прибавив год к году 11%. Эксперты "Эвотора" зафиксировали рост на 31% год к году: в рознице черешня стоит 847 рублей за килограмм. Это связано с заморозками в период цветения и сокращением импорта, пояснили в организации.

Председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов уточнил, что на отечественную черешню приходится 30% ассортимента сетей. Остальной объем поступает из-за границы. При этом руководитель проекта "Ягодная академия" Ирина Козий отметила, что доля российского урожая на рынке не превышает 10%.

Богданов добавил, что основными поставщиками ягод для розницы выступают Турция, Узбекистан и Азербайджан. На предложении из первых двух сказались дожди, указали в сети магазинов "Магнит". Также 10–15% черешни, со слов Козий, раньше обеспечивали поставки из Армении, которые сейчас ограничены.

Руководитель "Ягодной академии" считает главным фактором сокращения продаж падение доходов граждан: спрос снижается почти на все фрукты и овощи. Однако зампред правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов заявляет об эффекте бережливого потребления, из-за чего россияне перераспределяют бюджет в пользу базовых продуктов.

Кроме того, в конце мая и начале июня на 7% год к году сократились продажи клубники. Средняя стоимость ягоды составила 496 рублей за килограмм, потеряв 15% год к году. Козий связывает это с низким качеством отечественного урожая: в Краснодарском крае зимой снег повредил ягодные туннели, а затем были две волны заморозков и дожди.

В результате на оптовых рынках, уточнила Козий, цена клубники начинается от 150 рублей за килограмм, что снижает привлекательность рынка для иностранных поставщиков. Богданов же подчеркнул, что российская клубника в настоящее время формирует почти 70% ассортимента сетей.

Согласно данным "Чек Индекса", в конце мая – начале июня продажи голубики упали на 9% год к году. Средняя стоимость сократилась на 4%, до 1,3 тысячи рублей за килограмм. Основной объем предложения в этой категории формирует импорт, который дешевеет вслед за укреплением рубля.

При этом заметный рост аналитики заметили только у малины: число покупок увеличилось на 14% год к году, что может объясняться эффектом низкой базы и расширением предложения. В "Магните" рассказали об увеличении продаж ягоды в 2,8 раза год к году вслед за увеличением количества поставщиков

В Х5 газете сообщили, что продажи в категории ягод в сети "Перекресток" в мае выросли на 10%, а в июне – на 17%. В "Чек Индексе" отметили, что потребители реже покупают ягоды в сезонных точках, отдавая предпочтение привычному ретейлу.

Ранее председатель АКОРТ сказал, что цена черешни в торговых сетях снизилась на 24% после поступления первого российского урожая на прилавки. В конце мая стоимость ягоды составляла 800 рублей, а в начале июня – 610 рублей. Такая динамика характерна для всех сезонных ягод.