Капитальный ремонт проведут в жилом доме 1914 года постройки в центре Москвы

Фото: фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства проведут капитальный ремонт в доме 14 в Большом Предтеченском переулке. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В рамках программы капремонта жилого фонда на объекте восстановят фасад, заменят кровельное покрытие и ряд инженерных систем.

Шестиэтажное здание построено в 1914 году по индивидуальному проекту в неоклассическом стиле. Нижний этаж рустован, фасады выделены угловыми эркерами и пилястрами, часть окон украшена наличниками с замковыми камнями, по периметру проходит венчающий карниз.

Работы начнутся с расчистки стен и ремонта штукатурного слоя. Затем специалисты обработают антисептическим составом места намокания и восстановят архитектурные элементы. После этого фасад покрасят, сохранив историческое колористическое решение.

На заключительном этапе отремонтируют балконы и цоколь: оштукатурят поверхности и нанесут декоративное покрытие. На крыше заменят кровлю. Кроме того, строители проложат новую электросеть и обновят магистрали систем водоотведения, центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения.

Ранее сообщалось, что до конца 2026 года специалисты комплекса городского хозяйства Москвы обновят девять жилых домов на Комсомольском проспекте. Работы уже начались в доме 38/16. Рабочие промывают стены, восстанавливают швы и утраченные элементы кирпичной кладки, обрабатывают места замокания антигрибковым составом.

Кроме того, положительные заключения получили проекты капремонта еще пяти многоквартирных домов 1979–1984 годов постройки на Алтуфьевском шоссе. В зданиях модернизируют инженерные коммуникации, затем проведут локальные восстановительные работы, а также обновят подвалы и кровли.