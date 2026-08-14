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14 августа, 08:00

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NHK: Япония может ужесточить санкции против России после визита Путина на Итуруп

Япония может ужесточить санкции против России после визита Путина на Итуруп

Фото: depositphotos/denisismagilov

Власти Японии рассматривают возможные меры в ответ на визит Владимира Путина на курильский остров Итуруп. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на телеканал NHK.

Одним из вариантов Токио может стать ужесточение уже действующих санкций против Москвы, введенных из-за конфликта на Украине в координации с другими странами.

Путин посетил Итуруп 13 августа, что стало его первым рабочим визитом на Курильские острова. Во время учений Тихоокеанского флота президент заявил, что Россия не представляет угрозы безопасности для Японии и не имеет к ней претензий.

После визита Путина МИД Японии выразил решительный протест, назвав Итуруп "исконно японским", и вызвал российского посла Николая Ноздрева. Дипломат заявил, что южные Курилы являются неотъемлемой частью России.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявления японских властей "крайне возмутительными и абсолютно неприемлемыми", подчеркнув, что Итуруп и остальные Курильские острова на законных основаниях являются частью России.

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