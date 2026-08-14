JP: израильские военные шокированы скоростью восстановления Ирана

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Израильские военные и спецслужбы шокированы темпами восстановления военного потенциала Ирана, сообщает RT со ссылкой на The Jerusalem Post.

Согласно информации СМИ, такую точку зрения разделяют представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и разведывательного управления МОССАД. Ранее израильские аналитики считали, что атаки на Иран значительно ослабили его военный потенциал на несколько лет, но теперь эти предположения были опровергнуты.

В ЦАХАЛ отмечают, что Иран демонстрирует удивительно быстрое восстановление в различных областях, в том числе в производстве баллистических ракет. Если текущие темпы сохранятся, ракетный потенциал республики сможет достичь довоенного уровня менее чем за год.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон ведет переговоры с Тегераном "вполсилы", наблюдая за ухудшением экономической ситуации в Иране. Он также утверждал, что США действуют "без лишнего шума".

При этом в СМИ появлялась информация, что Вашингтон потратил почти все запасы высокоточных дальнобойных ракет ATACMS и PrSM в ходе военной операции против Тегерана, а стоимость одной ракеты составляет около миллиона долларов.

После этого сообщалось, что руководство Пентагона планирует провести экстренное совещание по проблеме нехватки и поставок боеприпасов, поскольку Трамп якобы позвонил заместителю главы министерства Стивену Файнбергу. Помимо этого, американский лидер пригрозил тюремными сроками за распространение информации о нехватке боеприпасов и подчеркнул, что у страны имеются "крупные запасы".

