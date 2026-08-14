Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 августа, 08:16

Политика
Главная / Новости /

JP: израильские военные шокированы скоростью восстановления Ирана

Израильские военные шокированы скоростью восстановления Ирана – СМИ

Фото: depositphotos/lkpro

Израильские военные и спецслужбы шокированы темпами восстановления военного потенциала Ирана, сообщает RT со ссылкой на The Jerusalem Post.

Согласно информации СМИ, такую точку зрения разделяют представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и разведывательного управления МОССАД. Ранее израильские аналитики считали, что атаки на Иран значительно ослабили его военный потенциал на несколько лет, но теперь эти предположения были опровергнуты.

В ЦАХАЛ отмечают, что Иран демонстрирует удивительно быстрое восстановление в различных областях, в том числе в производстве баллистических ракет. Если текущие темпы сохранятся, ракетный потенциал республики сможет достичь довоенного уровня менее чем за год.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон ведет переговоры с Тегераном "вполсилы", наблюдая за ухудшением экономической ситуации в Иране. Он также утверждал, что США действуют "без лишнего шума".

При этом в СМИ появлялась информация, что Вашингтон потратил почти все запасы высокоточных дальнобойных ракет ATACMS и PrSM в ходе военной операции против Тегерана, а стоимость одной ракеты составляет около миллиона долларов.

После этого сообщалось, что руководство Пентагона планирует провести экстренное совещание по проблеме нехватки и поставок боеприпасов, поскольку Трамп якобы позвонил заместителю главы министерства Стивену Файнбергу. Помимо этого, американский лидер пригрозил тюремными сроками за распространение информации о нехватке боеприпасов и подчеркнул, что у страны имеются "крупные запасы".

Читайте также


Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политиказа рубежом

Ждать ли россиянам рекордных снегопадов предстоящей зимой?

Будущая зима станет "контрастной и богатой на погодные сюрпризы"

Не обойдет это стороной и столицу

Читать
закрыть

Стоит ли покупать "убитые" квартиры в центре Москвы?

Такой лот может быть выгоден при условии полного расчета проекта

Первое, что необходимо проверять до покупки, – дом в целом

Читать
закрыть

Почему базовая одежда в российских шоурумах взлетела в цене?

Повышение стоимости происходит из-за того, что сложнее доставить материалы

Бренды, которые раньше вкладывались в рынок, перестали это делать

Читать
закрыть

Что грозит DDX Fitness за утечку данных?

Штраф может достигать 3 миллионов рублей

Утечка произошла в результате хакерской атаки

Читать
закрыть

Что известно о женщине, сбросившей 3-летнюю дочь с 9 этажа?

Женщина оказалась женой рэпера WormGanger

Девочка смогла выжить: падение смягчил козырек магазина

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили гулять на липовых свадьбах?

Тренд напрямую связан с тревожностью в обществе

Читать
закрыть

Как покупная еда становится смертельно опасной из-за инородных тел?

Чаще всего происшествия с едой случаются на производстве

Читать
закрыть

Почему треш-стримы продолжаются даже после запрета в РФ?

Эксперты уверены: даже страх применяемых мер остановит не всех

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика