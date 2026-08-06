NBC: Пентагон собирает срочное совещание из-за гневного звонка Трампа

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Руководство Пентагона проведет экстренное совещание по проблеме нехватки и поставок боеприпасов. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на телеканал NBC.

По данным источников телеканала, причиной стал личный звонок президента США Дональда Трампа заместителю главы министерства Стивену Файнбергу, который отвечает за снабжение. Трамп якобы обрушился на Файнберга с гневной реакцией.

На совещание приглашены главные чиновники по военным и оборонным закупкам, уточняет NBC.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты израсходовали практически все запасы высокоточных дальнобойных ракет ATACMS и PrSM в ходе военной операции против Ирана. По данным СМИ, одна такая ракета стоит более миллиона долларов.

Кроме того, Пентагон за время конфликта также истратил чуть менее половины глобальных запасов крылатых ракет Tomahawk.

Также известно, что Трамп планирует обратиться к американским предприятиям в сфере обороны, чтобы попросить их наладить выпуск лицензионного оружия в европейских странах. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что лицензии будут обсуждаться между странами – участницами "Большой семерки".