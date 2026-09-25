Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 сентября, 12:50

Культура

"Мосбилет" приглашает познакомиться с пластикой спектаклей в Театре имени Пушкина

Фото: пресс-служба Московского драматического театра имени А. С. Пушкина

Познакомиться с пластикой спектаклей можно в Театре имени Пушкина, сообщил портал мэра и правительства Москвы.

Актер и хореограф Никита Пирожков объяснил, что работа над пластикой начинается с чтения пьесы и беседы с режиссером. Если действие переносят в современность, важно найти связь между сегодняшней выразительностью и темой произведения.

Хореограф подчеркнул, что движение не придумывают отдельно от драматургии, оно рождается из нее. Он отметил, что к каждому артисту нужен свой подход. Также он советует артистам доверять режиссеру и не бояться пробовать новое.

Среди спектаклей, где пластика играет ключевую роль, хореограф выделил "Материнское поле" Сергея Землянского – пластическую постановку без текста, а также премьеру "Опера нищих", где есть контрапункт: персонажи произносят одно, а выразительные движения, яркие костюмы и танцы меняют смысл сказанного или дополняют его.

Своими важными работами он назвал "Красавец-мужчина", "Аленький цветочек" и "Макбет. Кабаре". По его словам, эти постановки – то, с чего стоит начать, чтобы открыть для себя пластику заново. Билеты на спектакли театра можно приобрести в сервисе "Мосбилет".

Ранее в городских театрах, подведомственных столичному департаменту культуры, открылись продажи билетов на спектакли зимнего сезона. Зрителей ждут новогодние постановки для всей семьи – от классических сказок в новом прочтении до музыкальных и интерактивных представлений. В частности, Театр на Таганке представит готического "Щелкунчика".

Театр Вахтангова отметил 100-й показ "Фальшивой ноты"

Читайте также


культуратеатргород

Как узаконить перепланировку и не потерять квартиру?

При желании сделать перепланировку нужно обращаться в БТИ

Сначала на место выезжает специалист, а затем собственника направляют по дальнейшему алгоритму действий

Читать
закрыть

Что не так с теорией о подмене Солнца?

Пользователи Сети развили новую теорию заговора

Читать
закрыть

Генетический скрининг для будущих родителей войдет в ОМС в 2027 году

Метод позволяет выявить носительство определенных генов и хромосомных маркеров

Читать
закрыть

Как новая "Семейная ипотека" повлияет на рынок недвижимости?

Эксперты допускают снижение продаж новостроек не менее чем на треть

Предполагается, что будет заметный крен в сторону загородного рынка

Читать
закрыть

Почему Китай-Город в Москве превратился в место встречи неформалов?

Молодые люди приходят сюда ради новых знакомств и ярких эмоций

Читать
закрыть

Чем косметологические процедуры угрожают россиянам?

Косметолог из Калининграда повредила клиентке тройничный нерв во время увеличения губ

У девушки началось онемение, отек и прострелы в ухе

Читать
закрыть

Чем грозит планете экстремальное усиление Эль-Ниньо?

Более 450 тысяч человек могут погибнуть к февралю 2026 года из-за аномальной жары

Читать
закрыть

Зачем в РФ хотят усилить контроль за средствами граждан?

Финансовые организации будут следить за компаниями, которые работают с большими объемами наличных

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика