"Мосбилет" приглашает познакомиться с пластикой спектаклей в Театре имени Пушкина

Фото: пресс-служба Московского драматического театра имени А. С. Пушкина

Познакомиться с пластикой спектаклей можно в Театре имени Пушкина, сообщил портал мэра и правительства Москвы.

Актер и хореограф Никита Пирожков объяснил, что работа над пластикой начинается с чтения пьесы и беседы с режиссером. Если действие переносят в современность, важно найти связь между сегодняшней выразительностью и темой произведения.

Хореограф подчеркнул, что движение не придумывают отдельно от драматургии, оно рождается из нее. Он отметил, что к каждому артисту нужен свой подход. Также он советует артистам доверять режиссеру и не бояться пробовать новое.

Среди спектаклей, где пластика играет ключевую роль, хореограф выделил "Материнское поле" Сергея Землянского – пластическую постановку без текста, а также премьеру "Опера нищих", где есть контрапункт: персонажи произносят одно, а выразительные движения, яркие костюмы и танцы меняют смысл сказанного или дополняют его.

Своими важными работами он назвал "Красавец-мужчина", "Аленький цветочек" и "Макбет. Кабаре". По его словам, эти постановки – то, с чего стоит начать, чтобы открыть для себя пластику заново. Билеты на спектакли театра можно приобрести в сервисе "Мосбилет".

Ранее в городских театрах, подведомственных столичному департаменту культуры, открылись продажи билетов на спектакли зимнего сезона. Зрителей ждут новогодние постановки для всей семьи – от классических сказок в новом прочтении до музыкальных и интерактивных представлений. В частности, Театр на Таганке представит готического "Щелкунчика".

