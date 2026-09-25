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25 сентября, 18:05

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ESPN España: несколько игроков ФК "Реал Мадрид" имеют проблемы с лишним весом

Несколько игроков ФК "Реал Мадрид" имеют проблемы с лишним весом

Фото: 123RF.com/panoramaimages

Несколько игроков футбольного испанского клуба "Реал Мадрид", в том числе футболисты основной команды, имеют проблемы с лишним весом. Об этом сообщил ESPN España.

По данным СМИ, никто в клубе пока не говорит игрокам об этой проблеме. Для футболистов тренировки в тренажерном зале фактически остаются добровольными, а ходят на них только 3–4 человека. Имена конкретных спортсменов, имеющих эту проблему, не называются.

Подобная ситуация возникла в "Реале" еще до назначения Жозе Моуринью на должность главного тренера и сохраняется в команде после его прихода.

ФК занимает четвертое место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от лидирующей "Барселоны" на шесть очков. После паузы испанский клуб проведет домашний матч против "Вильярреала" 10 октября.

Ранее "Реал Мадрид" пятый год подряд возглавил рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира. Стоимость мадридского клуба оценили в 9,5 миллиарда долларов.

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