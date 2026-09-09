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09 сентября, 14:35

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Marca: Месси договорился о приобретении испанского ФК "Эльденсе" из Сегунды

Месси договорился о покупке испанского футбольного клуба

Фото: ТАСС/AP Photo/Lynne Sladky

Нападающий "Интер Майами" Лионель Месси согласовал с владельцами клуба "Эльденсе", выступающего во втором дивизионе Испании, основные условия приобретения команды. Об этом сообщает издание Marca.

Аргентинец собирается выкупить 100% акций клуба без привлечения партнеров и иных инвесторов. Сделка может быть оформлена в ближайшие дни после завершения юридической проверки и согласования последних деталей по договору. Кроме того, ее должен одобрить Высший совет по спорту Испании.

Клуб неудачно начал сезон: после четырех туров команда набрала два очка и занимает 20-е место в турнирной таблице, не одержав ни одной победы.

Ранее Месси сообщил о завершении карьеры в сборной Аргентины. Спортсмен назвал такое решение болезненным, но указал, что сейчас для этого подходящий момент.

Супруга футболиста Антонелла Рокуццо заявила, что гордится мужем. Она отметила, что за годы его карьеры в сборной было много радости и трудностей. Их дети росли, наблюдая за борьбой отца, его верой в успех и умением не сдаваться.

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