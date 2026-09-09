The Guardian: в Киеве начался дефицит продуктов питания

09 сентября, 19:01Политика
Фото: ТАСС/picture alliance/photothek.de/Thomas Trutschel
Жизнь горожан в Киеве осложнилась из-за нехватки продовольствия. Об этом сообщает газета The Guardian.
Издание отмечает, что полки магазинов пустеют на фоне проблем с логистикой у украинских поставщиков и торговых сетей. Некоторые компании смогли избежать дефицита, но только за счет повышения цен.
"Мучительно и невыносимо: в Киеве начался дефицит продуктов", – написал автор статьи, добавив иллюстрации из магазинов.
Ранее украинские пользователи соцсетей также пожаловались на объявления в магазинах, запрещающие фото- и видеосъемку пустых полок.
В то же время в супермаркетах сети "Ашан" на Украине ввели ограничения на покупку некоторых продуктов в одни руки. По данным СМИ, лимиты распространяются на сахар, муку, крупы, макароны, консервы, яйца, подсолнечное и сливочное масло, а также уксус.