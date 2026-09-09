The Guardian: в Киеве начался дефицит продуктов питания

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Жизнь горожан в Киеве осложнилась из-за нехватки продовольствия. Об этом сообщает газета The Guardian.

Издание отмечает, что полки магазинов пустеют на фоне проблем с логистикой у украинских поставщиков и торговых сетей. Некоторые компании смогли избежать дефицита, но только за счет повышения цен.

"Мучительно и невыносимо: в Киеве начался дефицит продуктов", – написал автор статьи, добавив иллюстрации из магазинов.

Ранее украинские пользователи соцсетей также пожаловались на объявления в магазинах, запрещающие фото- и видеосъемку пустых полок.

В то же время в супермаркетах сети "Ашан" на Украине ввели ограничения на покупку некоторых продуктов в одни руки. По данным СМИ, лимиты распространяются на сахар, муку, крупы, макароны, консервы, яйца, подсолнечное и сливочное масло, а также уксус.