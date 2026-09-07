В украинских "Ашанах" ограничили продажу ряда продуктов в одни руки

Фото: портал мэра и правительства Москвы​

Ограничения на покупку ряда продуктов ввели в супермаркетах сети "Ашан" на Украине. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на украинские СМИ.

Лимиты распространяются на сахар, муку, крупы, макароны и консервы. Также покупателям ограничили количество приобретаемых яиц, подсолнечного и сливочного масла, уксуса. Как отмечают журналисты, ограничения действуют при покупке товаров в одни руки.

Между тем украинский президент Владимир Зеленский ранее признавал наличие финансового дефицита в сфере ВПК. На представлении нового министра обороны Евгения Хмары Зеленский заявил, что главной проблемой ВСУ стал недостаток финансирования.

Новому главе поручено обеспечить ревизию договоренностей с западными странами, повысить эффективность управленческой структуры и принять меры по усилению ПВО для подготовки к зимнему сезону.