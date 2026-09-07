Мужчина госпитализирован с ранением от травматического оружия на западе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Неизвестный ранил мужчину из травматического оружия в районе Филевский Парк, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по столице.

Полиция получила сообщение о правонарушении на улице Василисы Кожиной. По предварительным данным, в результате конфликта с неизвестным мужчина получил ранение, вероятно, из травматического пистолета.

Его госпитализировали, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства.

По информации СМИ, это произошло в подъезде жилого комплекса бизнес-класса "Матч Поинт". По предварительным данным, пострадавший получил четыре пулевых ранения в спину.

Ранее 15-летний подросток в Челябинске, услышав замечание о брошенном мусоре, выстрелил из пневматики в спину прохожего. Затем, когда мужчина обернулся, он продолжил стрельбу, ранив его в голову и руку. По данному факту заведено дело по статье "Хулиганство".

